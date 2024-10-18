Форсированный, естественно. В теории, его можно будет устанавливать на машины класса C и D.

Одной из основных проблем отечественного автомобилестроения, а их, как вы все прекрасно знаете, вагон и маленькая тележка, является отсутствие адекватного современным требованиям двигателя внутреннего сгорания для автомобилей классов C и D. Двигательная продукция «АвтоВАЗа» слишком примитивна, маломощна и, как вы понимаете, машины с такими «дохлыми» силовыми агрегатами небезопасны не то что при движении по скоростной трассе, но даже в городском режиме.

Возникает вопрос: что делать? Как развивать собственную автомобильную отрасль, если даже основу основ — адекватного времени и задачам двигателя — страна не выпускает? Что ж, на этой неделе ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» продемонстрировал, что инженерная мысль в стране всё-таки присутствует, нужно только дать ей дорогу и наконец-то начать снаряжать реально мощными отечественными двигателями хотя бы Sport-версии тех же Lada Vesta и Lada Aura.

Речь идёт об L4 ПТ-А производства «НАМИ», представляющего собой 2,2-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, развивающий максимальную мощность в 245 лошадиных сил. С точки зрения потребителя перед нами, по сути, половина от 4,4-литрового V-образного 8-цилиндрового двигателя от того же производителя, который устанавливается в представительские автомобили марки AURUS.

К сожалению, пока что перед нами опытный образец, и, учитывая историю отечественного автомобилестроения, велика вероятность, что в серию он так и не пойдёт. Что, безусловно, печально, ведь именно таких приёмистых и при этом не сильно дорогих в производстве двигателей критически не хватает отечественному автопрому.