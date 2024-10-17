Что, в общем-то, правильно и логично.

Все, кто живут или жили в Москве, хорошо знают, что по городу проще и удобнее передвигаться не на личном автомобиле, а на общественном транспорте. Благо, частота движения автобусов, электробусов, трамваев и поездов в метро позволяет передвигаться быстро и практически без задержек. Сеть общественного транспорта при этом продолжает развиваться, и наиболее важен тот момент, что развивается именно «подземка».

Так, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за три года — с 2025 по 2027 включительно — в столице будет открыто 12 новых станций метро и построено 28,4 километров соответствующих линий. Обслуживать эти линии будут два новых электродепо.

Если вдаваться в подробности, то город продолжит строительство недавно открытой Троицкой (16-й) линии метрополитена, введя в эксплуатацию четыре станции, а также откроет новую, Рублёво-Архангельскую (17-ю) линию метро с первым участком в 8 станций.

Вместе с тем продолжится строительство Бирюлёвской линии, стании «Гольяново» на востоке Москвы, а также станции «Достоевская» на Кольцевой линии.