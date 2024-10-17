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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Северная Корея полностью разорвала всё сухопутное сообщение с Южной Кореей
Даже минимальные шансы на воссоединение разделённого народа тают на глазах.

Несмотря на то, что северокорейцы и южнокорейцы являются одним народом, волею истории разделённым на две части, одна из которых была намеренно превращена коллективным Западом в витрину капитализма, а другая была подвергнута жёстким незаконным рестрикциям («санкциям»), фактически это два непримиримых противника, каждый из которых отрицает существование другого и считает вторую часть Корейского полуострова незаконно оккупированной.

Между двумя Кореями постоянно происходят какие-то стычки, и вот, по всей видимости, Корее Северной поведение её южного соседа полностью опостылело, причём до такой степени, что в Пхеньяне пошли на радикальные меры: подорвали автомобильную и железную дороги, технически, но не политически и не дипломатически, соединяющие две Кореи.

Подрыв произошёл на этой неделе, а соответствующее подтверждение официальный Пхеньян сделал сегодня утром. Таким образом, всё сухопутное сообщение между двумя Кореями, хоть его и в помине не было де-факто, теперь невозможно в принципе.

Как уже отмечалось неоднократно, мы живём в период геополитических перемен, каких не было больше ста лет. Старые хозяева миропорядка так просто своё положение не отдадут — это, всё-таки, не Советский Союз, который добровольно взял и самоустранился из Холодной войны, что в США теперь называют единоличной «победой» в том противостоянии. А это значит, что без силового принуждения целого ряда стран к повиновению и принятию новых правил игры не обойдётся, как бы тяжело не было об этом говорить.

#политика #южная корея #северная корея
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