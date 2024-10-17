Дело критически важное.

Вы прекрасно знаете о том, что коллективно-западные компании в нарушение всех договоров, норм международной торговли и правил ведения бизнеса в 2022 году взяли под козырёк перед своими правительствами, хотя в капиталистических режимах всё должно быть ровно наоборот — это правительства должны брать под козырёк перед крупным капиталом — и ушли с российского (и в значительной степени с белорусского) рынка.

Основной удар на себя приняли автомобильная и авиационная промышленности России, поэтому именно в этих отраслях сейчас происходят наиболее стремительные изменения. В частности, заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Васин сообщил, что регион в рамках сотрудничества с Беларусью будет наращивать производство полуприцепов, использующихся в связке с грузовиками-тягачами (в простонародье — «фурами»).

Начало проектирования и строительства нового производственного комплекса запланировано на следующий год. После завершения строительства будет готова промышленная площадка, способная производить две тысячи полуприцепов в год.

Как добавил Васин, проект осуществляется совместными усилиями между ООО «Торговый дом “Акро”» и ОАО «МАЗ». Необходимо понимать, что при всём развитии железных дорог, значительную часть грузов всё-таки выгоднее и быстрее перевозить именно в соответствующих полуприцепах. И потребности рынка в соответствующей продукции необходимо не просто покрывать, а покрывать с избытком.