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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» выпустил более «доступный» вариант Lada Vesta с АКПП
Надо понимать, что речь идёт не о классическом гидротрансформаторном «автомате».

Хотя адепты механической трансмиссии и готовы вступать в жаркие споры с любителями удобства и прогресса, но реальность такова, что старая добрая «ручка» своё отживает, и против правды, нравится это кому или нет, не попрёшь. Осознают это даже в «АвтоВАЗе», который начал предлагать автоматическую коробку передач даже в самых доступных комплектациях той же Lada Vesta.

В частности, сегодня тольяттинский автогигант заявил о том, что теперь «автомат» можно будет приобретать в связке с младшим двигателем объёмом 1,6 л (106 л. с.). При этом младшая версия получит от старшей опоры двигателя, привода колёс и систему переключения передач. Сама связка трансмиссии и младшего двигателя также была настроена и скорректирована для грамотной совместной работы с учётом снизившейся мощности и крутящего момента.

«АвтоВАЗ» утверждает, что расход топлива у Lada Vesta с двигателем 1,6 л (106 л. с.) и АКПП составляет 7,3 литра на 100 км при смешанном (трасса+город) цикле. На Vesta и Vesta SW данная компоновка силового агрегата устанавливается даже в базовых комплектациях уровня Comfort.

Следует отметить, что в пресс-релизе производитель не уточняет, о каком конкретно типе «автомата» идёт речь, но нетрудно догадаться, что это либо трансмиссия-вариатор, либо роботизированная трансмиссия, потому что всеми желанный классический гидротрансформаторный «автомат» отъедал бы слишком много мощности и без того очень слабого по современным меркам двигателя, которому в летний период ещё нужно крутить и вал компрессора кондиционера.

#россия #автомобили #промышленность #автомобилестроение #lada #lada vesta #«автоваз»
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