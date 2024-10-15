Только так и надо делать. Чуть что невыгодно — сразу на выход.

Несмотря на то, что уголь (бурый или каменный, не важно) принято называть топливом XIX века, в реальности он сохраняет данный статус и по сей день. Да, сейчас углём топят не фабричные котлы для обеспечения работы паровых машин, а энергетические котлы на тепловых электростанциях, но суть остаётся: энергия преимущественно как вырабатывалась из угля 150—200 тому назад, так и продолжает вырабатываться из него и по сей день.

Одним из основных мировых потребителей энергетического угля наряду с Китаем является Индия, которая закупала в России до 7 % всего своего угля для тепловых электростанций. Но в 2023 году энергетический уголь стал дешеветь, и экономический смысл, учитывая большие расходы, которые несут российские поставщики, перевозящие заведомо более дорогой уголь, стал теряться.

В итоге, как передаёт индийское аналитическое агентство Bigmint, поставки российского угля в Индию значительно снизились: за период с января по сентябрь текущего года они сократились на 12 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоит отметить, что энергетический уголь является основным экспортным углём для России. Понятно, что существуют более платёжеспособные рынки — тот же Китай, который, по понятным причинам, «проглотит» любой объём ресурсов — но ситуация с Индией довольно показательна, и ничего хорошего в этом нет: китайские «партнёры» могут неправильно истолковать происходящее и начать наглеть, требуя понижения цен. «Вестись» на это ни в коем случае нельзя.