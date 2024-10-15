Понятно, по какой причине.

Расхожая фраза гласит, что любой конфликт это путь обмана. Будь это конфликт вооружённый, экономический или даже информационный. Несмотря на то, что масштабы насильственной мобилизации на Украине явно раздуты, и мы это понимаем, поскольку информационная машина по обе стороны пытается преувеличить чужие и преуменьшить свои проблемы, но соответствующие кадры активно проникают и в украинское информационное пространство, что неизбежно влияет на поведение людей.

В частности, родители стараются по возможности вывезти из страны своих детей, которые находятся либо в предпризывном возрасте, либо скоро его достигнут. Как сообщила народный депутат Верховной Рады Нина Южанина, перед началом учебного города Украину покинули 300 тысяч школьников, что, по мнению Южаниной, является для Украины «звоночком».

Мы, конечно, затрудняемся понять, что для госпожи Южаниной будет означать не «звоночек», а настоящую тревогу, если перед началом нового учебного года из страны вывезли, по сути, даже больше школьников, чем на Украине становятся таковыми за тот же период.

И это, необходимо понимать, учитываются только дети тех родителей, которые имеют материальную или иную возможность вывезти своих детей в безопасность. Сколько граждан Украины с удовольствием поступили бы также, но не имеют соответствующих возможностей, можно только гадать.