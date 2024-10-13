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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса признаёт, что Европа не в состоянии обеспечить Украину необходимым ей количеством вооружений
Производственных мощностей в Европе нет. Всё закрыто и распилено, а что осталось — работает на сверхдорогих энергоносителях и ресурсах.

У западной прессы есть одна неприятная особенность: в своих умозаключениях она на несколько лет отстаёт от тех, кто с самого начала, зная и потенциалы сторон, и возможность их масштабирования, предупреждали о том, что если Украина не пойдёт на мир, то случится тотальное военное поражение ВСУ, которое придётся разделить с Украиной и всем, кто обманывали её, обещая бесконечную поддержку вплоть до «победы».

Совершенно «внезапно» для западной прессы и абсолютно ожидаемо для знающих людей оказалось, что на Западе уже несколько десятилетий как отсутствует мощное военно-промышленное производство, а для наращивания оного нет ни ресурсов, ни специалистов, ни политической воли, ни денег. Поскольку украинский кризис является классическим конфликтом промышленностей, то и победу в нём одержит тот, у кого производственного потенциала больше — то есть, Россия.

Такой сценарий для Запада будет страшной реализацией всех своих кошмаров, поэтому там делают всё возможное, чтобы максимально затянуть данный кризис, чтобы затем «спихнуть» его на следующих руководителей западных стран, а самим уйти в закат, наивно полагая, что им удастся избежать международного трибунала за преступления против мира и человечности.

И вот, как пишет The Washington Post, учитывая ограниченные возможности западного военно-промышленного комплекса, который не в состоянии обеспечить украинские потребности в рамках данного конфликта, единственный выход для Украины — это наращивать внутреннее производство вооружений, пусть и с западной помощью.

Трудно сказать, каким образом западная пресса видит реализацию данной идеи. Во-первых, на Украине колоссальная нехватка рабочих рук: огромная часть населения сбежала из страны, и возвращаться в неё, мягко говоря, не торопится. Во-вторых, тяжелейшая ситуация с энергосистемой, которая будет становиться всё более мрачной под непрекращающимися российскими ударами по соответствующим генерирующим и распределяющим объектам.

Как уже отмечалось неоднократно, у Украины нет другого выхода, кроме начала переговоров с Россией. Любые альтернативные пути будут означать военное поражение Киева, а вместе с ним и всех его «партнёров», наобещавших с три короба и не справившихся с задачей. Можно не сомневаться в том, что в Киеве это понимают, равно как и то, что своей невменяемой риторикой украинские функционеры загнали и себя, и всю страну в ловушку «нарративов».

#россия #украина #политика #боевые действия
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