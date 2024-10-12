До сей поры называть вещи своими именами в Японии было не принято.

Названия населённых пунктов Хиросима и Нагасаки навсегда впечатались в сознание людей как единственные два примера боевого применения ядерного оружия. Города подверглись американским атомным бомбардировкам 6 и 9 августа соответственно. По сей день возникают жаркие споры на тему гуманности и целесообразности этих варварских по своей сути действий руководства Соединённых Штатов, хотя спорить здесь на самом-то деле не о чем: атомные бомбардировки были произведены с целью устрашения СССР, что, в свою очередь, лишь ускорило появление ядерного оружия у Советского Союза, затем ввергнув мир в продолжительную Холодную войну.

На протяжении десятилетий Япония находится в американской сфере влияния, поэтому учебники истории в Стране восходящего Солнца активно переписываются, а политики крайне неохотно вспоминают про историю Хиросимы и Нагасаки, отказываясь прямым текстом обвинять в произошедшем своих нынешних покровителей в лице США.

Но новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба, заступивший в должность 1 октября текущего года, решил всё-таки набраться мужества и «выдать базу».

«Я никогда не забуду шок, испытанный мной в шестом классе школы, когда нам показали кадры последствий сброшенной США атомной бомбы на Хиросиму», — заявил Исиба, пожелав однажды проснуться в мире, в котором нет ядерного оружия как явления.

Как вы понимаете, говорить такие вещи в наши непростые времена больших перемен — это, быть может, не знак, но как минимум тенденция. Вообще, для политика очень важно называть вещи своими именами и не заниматься построением иллюзорных мирков. Это полезно и для самих политиков, и для населения их стран. Иначе может случиться большая трагедия, и за примерами далеко ходить, увы, не нужно.