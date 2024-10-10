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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ за сутки уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot производства США
А вместе с ними и кабину боевого управления, а также радиолокационную станцию.

То, что вооружённые силы Украины уже толком не контролируют обстановку на поле боя, а ВС РФ не просто удерживают, но и развивают инициативу, становится очевиднее с каждым днём. В частности, за прошедшие сутки ошибки ВСУ позволили ВС РФ уничтожить значительный потенциал Украины в деле противовоздушной обороны.

Как сообщило сегодня Минобороны, оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили 1 кабину боевого управления AN/MSQ-104 в составе батареи ЗРК Patriot, радиолокационную станцию AN/MPQ-65, а также две пусковые установки указанного зенитного ракетного комплекса. Как вы понимаете, главными уничтоженными элементами являются отнюдь не пусковые установки, а именно радиолокационная станция и кабина боевого управления — без них пусковые установки это просто заряженные ракетами «тубусы».

Необходимо осознавать тот факт, что в высокотехнологичных вооружениях Украина сейчас примерно на 100 % зависит от коллективно-западной помощи. Что бы сейчас было, не влезь Запад с беспрецедентной по объёму и номенклатуре поддержкой Киеву, можно только фантазировать, но факт заключается в том, что Россия обязана будет стрясти с коллективного Запада репарации за ущерб, нанесённый ВСУ при помощи переданного им западного оружия.

Напоминаем, что у Запада перед Украиной нет никаких ни союзнических, ни договорных обязательств, а это значит, что поддержка Киева осуществляется исключительно с целью нанесения ущерба России и с целью того, чтобы неизбежная победа в данном конфликте досталась РФ максимально дорогой ценой. За такую политику Запад должен будет ответить сторицей, и хочется верить, что все решения по этому поводу в Кремле давно приняты.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Российская ПВО отразила массированный удар беспилотников ВСУ
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