Причина — можно очень неиллюзорно, просто и без затей стать аннигилированными.

Несмотря на то, что публично функционеры коллективного Запада демонстрируют полную поддержку Украины и готовность «идти до конца» (правда, не вполне понятно, до чьего конца), в реальности там осознают, чем чреват окончательный отрыв от реальности и прямое вступление НАТО в военный конфликт с Россией. Спойлер: к концу жизни в северном полушарии Земли.

И вот, сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны-члены НАТО на самом деле боятся возможной войны с Россией, поэтому выступают категорически против вступления Украины в альянс. Как добавил Сийярто, государства всё понимают, но предпочитают не озвучивать Киеву свои истинные мысли и свою реальную позицию по вопросу конфронтации с РФ.

По словам главы МИД Венгрии, он передал эту позицию своему украинскому коллеге Андрею Сибиге.

Необходимо понимать одну очень важную вещь: постоянно упоминаемая пятая статья Устава НАТО не подразумевает автоматического незамедлительного военного ответа всех членов альянса на агрессию в отношении другого члена альянса. Пятая статья подразумевает, что альянс соберётся и выработает решение по оказанию поддержки подвергшемуся агрессии «союзнику». Иными словами, никто не будет жертвовать собственной государственностью ради отдельных крикливых квази-государств, которые могут просто и без затей самостоятельно «допрыгаться» до большой беды.