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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Финляндии допустили, что вслед за поражением Украины падёт и весь Североатлантический альянс
Так в этом-то и задача, если кто-то до сих пор не понял очевидного.

По собственной воле коллективного Запада, и его никто этого делать не заставлял, российская специальная военная операция, изначально подразумевавшаяся как полицейская операция по принуждению Киева к миру и выполнению основополагающих обязательств для обеспечения своей же собственной украинской безопасности, превратилась в самый масштабный и кровавый конфликт в Европе со времён Второй мировой войны. Теперь, когда все усилия коллективного Запада не оправдались, и вектор движения конфликта изменить уже невозможно, и предельно понятно (в том числе и западной прессе), чем всё закончится, различные эксперты начали бить тревогу

Так, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что НАТО пошло ва-банк на Украине, и поражение Киева будет автоматически означать наиболее вероятное падение и самого Североатлантического альянса. По этой причине, считает Малинен, мир сейчас с бешеной скоростью летит к «безумной эскалации»: НАТО свои позиции сдавать явно не собирается, равно как и Россия отказываться от своих условий — тоже.

Как справедливо отметил Малинен, Европе и США как никогда необходимо мирное движение, процитировав Махатму Ганди с его известным изречением: «Не существует пути к миру. Мир и есть путь».

Условия окончания текущего кризиса давно озвучены и известны: безоговорочная нейтрализация и демилитаризация Украины, снятие всех незаконных рестрикций с России, создание новой архитектуры безопасности в Евразии, и НАТО в этой архитектуре места нет. Проще говоря, США должны забыть про свой статус гегемона: он в прошлом, и его возвращение уже не стоит на повестке дня.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #финляндия
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