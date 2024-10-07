Ведь по западным столицам от России тоже может очень неиллюзорно прилететь, причём в сто крат больнее.

Несмотря на то, что российское политическое руководство уже прямым текстом с полным описанием «расклада» заявило, что удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь территории России будут означать прямое вступление западных стран в текущий конфликт на стороне Украины — со всеми вытекающими из этого для них страшными последствиями — от этой риторики инфантильные политические функционеры в ряде европейских столиц всё никак не могут отказаться. Попытаться остудить пыл тех, кто полностью потеряли связь с объективной действительностью, вызвался премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По словам словацкого премьера, ряд депутатов и иных членов Европарламента с поразительной лёгкостью говорят о том, чтобы «разрешить» Киеву использовать ракеты средней и большой дальности для ударов по общепризнанной территории России. Как считает Фицо, отрезвить таких деятелей может попадание ракеты в фонтан в Брюсселе.

Очевидно, Роберт Фицо подразумевает то, что Россия воспримет удары западным оружием вглубь своей территории как прямое вступление Запада в боевые действия на стороне Украины, и тогда уже будут приниматься решения совсем другого характера.

Следует понимать, что коллективный Запад погряз в вымышленной реальности и фантастических «нарративах» относительно украинского кризиса, и уже политически не может выбраться из данной собственноручно созданной ловушки. В этом, собственно, и проблема: обрушение на них правды станет «внезапным» и крайне болезненным, ведь сказочный мир был приятнее объективной действительности, а снимать розовые очки никто не хотел.