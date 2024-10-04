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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лукашенко заявил о готовности Беларуси помочь Украине с восстановлением после окончания боевых действий
За чей счёт сей банкет будет? И не справится ли РФ без посредников для своих денег?

Когда бы ни закончился вооружённый кризис на Украине, одно очевидно: страна разрушена, и чем дольше продолжается сопротивление российской специальной военной операции, тем больше разрушений её ещё ждёт впереди. Это большая трагедия, и исправляться она будет годами, если не десятилетиями

Кто, как и за чей счёт будет восстанавливать Украину, совершенно непонятно: те регионы, которые уже отошли и ещё отойдут в рамках переговорного процесса к России, будут восстанавливаться Россией, ну а вот помогать тому, что формально останется Украиной, по всей видимости, желает президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сегодня он заявил, что украинцы пребывают в большой иллюзии, если думают, что американцы после окончания конфликта будут восстанавливать их страну. По словам Лукашенко, и здесь он абсолютно прав, ничего подобного даже близко не будет, поэтому украинскому политическому руководству — очевидно, тому, которое сменит нынешнее оторванное от реальности — придётся взять себя в руки и осознать тот факт, что восстанавливать Украину придётся украинцам, которым готовы помочь «близкие им люди, прежде всего белорусы».

За чей счёт Лукашенко собирается оплачивать труд белорусов на полях восстановления Украины, вопрос хороший. Понятно, что президент Беларуси очень сильно «мягчит» относительно будущего Украины; что-то нам подсказывает, что перспективы государства максимально мрачные.

#россия #украина #политика #боевые действия #беларусь #белоруссия
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