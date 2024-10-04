Надо. Просто надо.

Косметическая отрасль в России на протяжении десятилетий была отдана на откуп западным компаниям, и всех это до поры до времени более чем устраивало. Ситуация радикально изменилась в 2022 году, когда на Россию были наложены незаконные нелегитимные рестрикции, и западные компании были вынуждены в нарушение всех договоров уйти с российского рынка. Понятно, что всё это временно, и как только вожжи будут отпущены, ситуация начнёт возвращаться к стабильной обоюдовыгодной торговле, но данная перспектива не проглядывается даже в ближайшие пять лет (сначала должен произойти коллапс или хотя бы полная трансформация Евросоюза как наднационального объединения государств), а это значит, что заниматься замещением импорта нужно и в косметической сфере.

Пока что с этим не всё так гладко, но процесс обязан идти и должен быть завершён. Пытается решить данную задачу, как ни странно, госкорпорация «Ростех». Разработанные входящими в состав «Ростеха» организациями импортозамещающие компоненты для косметической промышленности будут впервые представлены на форуме «Биопром» в Геленджике с 7 по 8 октября.

Речь идёт как о декоративной косметике, так и о бытовой косметике. На основе разработок «Ростеха» можно будет производить тени, карандаш, кремы, шампуни, мази и другие привычные для современного человека продукты.

Не так давно в российских СМИ публиковалась информация о взрывном росте производства отечественной парфюмерной продукции. Проще говоря, кто-то рынок потерял, отказавшись отстаивать свои коммерческие интересы, и это в капиталистических-то государствах, когда капитал должен указывать правительству, что ему делать и как себя вести, а кто-то — приобрёл.