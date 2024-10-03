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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Бельгии на экс-генсека НАТО подали в суд за из-за его поддержки конфликта на Украине
В рамках нового выстраиваемого сейчас миропорядка все причастные к украинскому кризису со стороны Запада могут очень неиллюзорно пойти под трибунал.

Вина коллективного Запада в том, что на Украине произошёл вооружённый кризис масштаба и интенсивности, каких Европа не помнит со Второй мировой войны, очевидна и первостепенна. Именно Запад тащил Украину в НАТО, прекрасно зная, в том числе напрямую от российского высшего политического руководства, что это для Москвы абсолютно красная линия, пересекать которую нельзя.

Несмотря на это, освоение территории Украины продолжалось, пока не достигло такого уровня, что России не осталось ничего другого, как начать специальную военную операцию, одной из главных целей которой является демилитаризация (разоружение) вооружённых сил Украины (ВСУ). При всём этом коллективный Запад вместо того, чтобы максимально быстро и на любых условиях прекратить кровопролитие, начал лишь подливать масло в огонь, передавая Киеву беспрецедентные объёмы вооружений, боеприпасов и военной техники, предоставляя услуги по обучению ВСУ и, по сути, выступая в качестве украинского тыла.

Свою посильную лепту в этот кризис внёс и экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, на которого в Бельгии подали в суд за «участие в развязывании конфликта на Украине, за риск безопасностью стран-членов НАТО и за преступления против мира». Истцом выступил бельгийский общественный деятель Патрик Пазен. Как уточнил Пазен, иск был подан ещё 27 сентября, а Столтенберга в нём обвиняют в участии в «организованном плане или заговоре для осуществления действий, представляющих собой преступления против мира». Наказание за эти преступление предусматривает пожизненное заключение без права на УДО.

Понятно, что, скорее всего (с вероятностью, близкой к абсолютной), ничего из этого иска не выйдет, но сам факт имеет значение. Вполне допускаем, что в результате окончания данного противостояния, а уже всем понятно, чем оно закончится, всех деятелей коллективного Запада, которые добровольно участвовали в разжигании военных действий на Украине и препятствовавших их завершению, будет ждать трибунал. Возможно, даже международный. А судьями будут, понятное дело, победители.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #бельгия
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