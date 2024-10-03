И. о. президента Украины очень хочет устроить в Европе ядерный апокалипсис.

Украина в рамках текущего вооружённого кризиса с Россией целиком и полностью зависит от поддержки коллективного Запада. Без западных денег и без западного оружия боевые действия, по подсчётам российского военного командования, завершились бы к середине лета 2022 года. С тех пор очень много воды утекло: помимо демилитаризации Украины происходит и демилитаризация Североатлантического альянса, и с каждым разом условия окончания конфликта становятся и для Украины, и для финансирующего её Запада, всё более тяжёлыми.

Идея киевского политического руководства простая: постоянно просить о всё большем и большем вовлечении Запада в данный кризис. В частности, идея о создании над Украиной бесполётной зоны витает в воздухе, уж простите за каламбур, с самого начала российской специальной военной операции. Впрочем, создание бесполётных зон возможно только в отношении государств, не обладающих даже намёком на противовоздушную оборону, а поскольку ВС РФ могут сбивать западные самолёты над всей территорией Украины, то ни о каком «закрытии неба» Западом и речи быть не может.

Тем не менее, Зеленский не унимается и продолжает настаивать на своём. В частности, и. о. президента Украины очень сильно завидует Израилю, которому отбиваться от иранских беспилотных и ракетных ударов помогают Иордан, Британия и США, и хочет, чтобы Украине помогали также. Сегодня на встрече с новым генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский заявил, что альянс может перехватывать российские ракеты над Украиной так же, как союзники Израиля делают это над его территорией.

Понятно, что желание Зеленского нереализуемо, поэтому Рютте осталось только дипломатично улыбнуться и сделать вид, будто желание Зеленского было услышано. Как уже отмечалось неоднократно, Украина не в том положении, чтобы что-то требовать или диктовать кому бы то ни было какие бы то ни было условия. Условия были продиктованы Москвой, и единственный шанс добиться мирного урегулирования — это в полной мере эти условия выполнить. Другого варианта нет и уже быть не может.