Вопрос: российской стороне это зачем, учитывая то, как себя проявила и повела Германия?

Того, как Германия под руководством канцлера Олафа Шольца и его команды идейных и при этом крайне далёких от реальности «зелёных» повела себя относительно конфликта на Украине, Россия, конечно, не ожидала. В российском политическом руководстве вполне рационально полагали, что Германия, всецело своей экономикой обязанная российским доступным энергоресурсам, не будет противопоставлять себя Москве и займёт хотя бы нейтральную позицию.

Но вышло всё так, как оно вышло: Германия является второй после США страной по объёму оказанной Украине военной «помощи», и понятно, что Москва этого Берлину не простит, а когда кризис завершится, совершенно справедливо будет требовать и компенсаций за присоединение к незаконным рестрикциям («санкциям»), и репараций за ущерб, нанесённый немецким оружием, которым пользовались ВСУ.

Сейчас у Германии в результате разрыва отношений с Россией дела как сажа бела, и вот, не случаен тот факт, что немецкая пресса стала писать о том, что Шольц якобы хочет провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как уточняют немецкие СМИ, Шольц и Путин не разговаривали с декабря 2022 года.

Что Берлин может предложить Москве, вопрос, понятное дело, риторический. Точно такой же риторический, как и вопрос о том, зачем Москве вести диалог с Берлином после всего, что он себе позволил. Необходимо понимать, что политика это многогранная «игра», и учитывать тот факт, что Германия абсолютно лишена государственного суверенитета, а канцлер Олаф Шольц, справедливости ради, до последнего сопротивлялся давлению Вашингтона и пытался сторговаться на позиции неприсоединения к антироссийской истерии. Не получилось. Значит, должно получиться у следующей немецкой администрации.