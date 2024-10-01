До добра это альянс не доведёт. По понятным причинам.

Что в западных элитах последних тридцати лет всегда стабильно, так это то, что они действительно отборные. Не будем говорить, отборные кто, но догадаться, учитывая, что сейчас происходит на Западе в целом и с его экономикой в частности, несложно. Всё это исключительно последствия работы западных политиков, потерявших связь с реальностью и, как следствие, не способных вести с этой реальностью никакие дела. Вот и администрация Североатлантического альянса продолжает свою безрассудно агрессивную риторику в отношении России и, в частности, её политического руководства.

Так, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который сегодня перенял эстафету от Йенса Столтенберга, решил не придумывать ничего нового, а вместе с эстафетной палочкой перенял и риторику последнего. Так, Рютте призвал не обращать внимание на то, что говорят в Москве, «не поддаваться на ядерные угрозы Путина», а также не бояться пересекать «красные линии».

В частности, Рютте счёл очень разумным действием призвать западные страны снять с Украины ограничения на удары западным дальнобойным оружием по территории России, хоть и отметил, что соответствующие решения страны-члены НАТО будут принимать самостоятельно — без блоковой дисциплины.

Как уже отмечалось, НАТО, по всей видимости, стремится к конфликту, который имеет неиллюзорный шанс перейти в фазу пусть и ограниченного, но всё же ядерного. Российское политическое руководство уже объявило на весь мир, что применение Украиной западного дальнобойного оружия вглубь общепризнанной территории РФ будет означать прямое участие Запада в данном конфликте — со всеми вытекающими из этого для Запада последствиями, включая и те, что будут указаны в новой российской ядерной доктрине. Безответственно относиться к данным заявлениям, конечно, можно, но главное затем не говорить, что предупреждения не было. Использование дальнобойного западного оружия вглубь России — это, по сути, первая реальная «красная линия» Кремля; все остальные «красные линии» в рамках данного конфликта рисовал себе сам Запад, впоследствии утверждавший, что эти «красные линии» якобы были российскими. Нет, не были.

Лет пятьдесят тому назад столь оторванные от реальности заявления западных функционеров вызвали бы в западных странах всплески протестных настроений от граждан, которым совершенно не хочется становиться разменными монетами в желании Запада добиться невозможного — сохранить свою уже безвозвратно утраченную гегемонию — но сегодня все альтернативные голоса на Западе заглушены. И ничего хорошего в этом нет.