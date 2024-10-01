Как Украина будет это всё отдавать, непонятно. Равно как непонятно, как Запад будет платить России компенсацию за ущерб.

Пожалуй, ни для кого на сегодняшний день не является секретом тот неоспоримый факт, что единственная причина, по которой вооружённый кризис на Украине до сих пор продолжается, то есть, был затянут уже на 2,5 года (свои ресурсы ВСУ израсходовали уже к лету 2022 года), это беспрецедентная «помощь» Киеву со стороны коллективного Запада. Сотни миллиардов долларов финансирования государственной машины Украины, оружия, боеприпасов и услуг по обучению военнослужащих. Запад, конечно, хоть и сорит деньгами с целью «ослабления» России, что официально было заявлено целью этого влезания в чужой конфликт, но бухгалтерию ведёт, и счёт должнику обязательно выставит. Так или иначе.

А чтобы в этом ни у кого не было сомнений, сегодня Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал сумму, которую США и «союзники» предоставили Украине. Оказывается, что совокупная «помощь» Запада Украине составляет 242 миллиарда долларов, из которых 94 являются прямым финансированием со стороны США. Чтобы понять, насколько это колоссальные деньги, следует вспомнить, что до начала кризиса государственный бюджет всей Украины с её на тот момент 42 миллионами человек населения составлял примерно 50 миллиардов долларов. Здесь же Украину за 2,5 года, по сути, профинансировали на пять государственных бюджетов, и конца-края данному процессу, если говорить по совести, не видно даже на горизонте.

При этом на Западе уже все — от кадровых военных до прессы и до политических деятелей — бьют в набат в связи с критическим истощением арсеналов по причине беспрецедентной поддержки Украины. При всём этом военная промышленность находится в глубочайшем кризисе и даже близко не может покрывать потребности Киева в рамках данного конфликта.

Удивительного в этом ничего нет: западный военно-промышленный комплекс уже давным-давно (примерно с окончания Холодной войны) работает не ради цели, а ради прибыли. Отсюда и самолёты по миллиарду долларов за единицу, и системы ПВО по миллиарду долларов за батарею, и ракеты на вес золота, и многое другое. Военно-промышленный комплекс на Западе активно разрушался — точно так же, как и в России — вот только в России руководству хватило ума этот деструктивный процесс сначала остановить, а затем повернуть вспять.