Проектирование поезда началось в ноябре 2023 года, а производство опытного образца — в январе 2024-го.

РЖД проводит испытания новой модификации электропоезда «Финист» на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке. Восьмивагонная машина должна «накатать» по полигону 96 часов до середины октября.

В ходе испытаний специалисты РЖД проверят тягово-энергетические, тепловые и тормозные характеристики поезда, а также его электромагнитную совместимость. Ранее электропоезд уже прошел предварительные испытания на действующей линии Москва — Владимир, где были изучены его тяговые и тормозные характеристики при имитации полной загрузки.

Восьмивагонный «Финист» разработан и произведен на заводе «Уральские локомотивы». В рамках работы над новой модификацией был создан отдельный тип немоторного прицепного вагона, на котором размещается часть оборудования, включая преобразователь собственных нужд и компрессор.

По словам генерального директора «Уральских локомотивов» Олега Спаи, новая конструкция позволит в будущем формировать поезда разной длины — от 3 до 12 вагонов — в зависимости от пассажиропотока на участках эксплуатации. Кроме того, изменяя количество моторных осей, можно добиться необходимого для конкретного участка ускорения.

Электропоезд предназначен для пригородного сообщения на участках, электрифицированных постоянным током. Он способен развивать скорость до 160 км/ч. В салоне расположены 652 сидячих места, а также дополнительные места для людей с ограниченными возможностями здоровья и шесть санитарных модулей.

Проектирование восьмивагонного «Финиста» началось в ноябре 2023 года, а производство опытного образца — в январе 2024 года.