Типичный Эрдоган: и покушать, и не подавиться.

Турция при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане во внешней политике следует известной пословице про ласкового телёнка. Умудряясь восседать на нескольких стульях сразу — а по-другому с нынешним состоянием турецкой экономики никак — Эрдогану удаётся одновременно и клеймить Израиль почём зря, и в то же время активно продолжать с ним торговать, и получать от России ресурсы, параллельно предоставляя Украине как текущему военному противнику России те же пресловутые «Байрактары» и прочую технику.

Понятно, что на «многовекторности» реальную политику не построишь, но Эрдоган пытается стать первым, кому это хотя бы фиктивно удалось. Так, стремясь в БРИКС — экономическое объединение государств, решивших бросить вызов G7 — Эрдоган при этом не намеревается выходить из НАТО.

Свою политику Эрдоган обосновывает географическим положением Турции и исторически выстроенными отношениями со всеми государствами планеты. В этом есть толика истины, но реальная причина «многовекторности», как мы уже отметили выше, это требование того турецкой экономики.

Проще говоря, Турция намеревается получать преференции от всех, делая вид, что она очень сильно нужна всем. Не будем говорить, что, строя такие расчёты, можно очень серьёзно просчитаться. В конце концов, Эрдоган крайне опытный политик, который должен понимать, что он делает.

Саммит БРИКС пройдёт с 22 по 24 октября в Казани. Согласно имеющимся данным, Эрдоган примет в нём участие в качестве главы государства-кандидата на вступление.