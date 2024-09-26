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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Росатом» может построить в ЮАР крупную атомную электростанцию
Энергия нужна всем и всегда. И кто её предлагает, тот и будет хозяином мира.

Несмотря на крайне редкие, но при этом крайне меткие инциденты на объектах атомной энергетики, время не стоит на месте, и безопасность новых ядерных энергетических установок постоянно совершенствуется. На сегодняшний день атомная энергетика это самая чистая из реалистичных (давайте не будем жить в сказках и верить в бесконечную силу Солнца и ветра), а также самая удобная из имеющихся видов энергетики. Ну а главным мирным «атомщиком» на планете является Россия в лице госкорпорации «Росатом».

И вот, сегодня стало известно, что Южно-Африканская Республика (ЮАР) обсуждает с «Росатомом» возможность строительства атомной электростанции на территории страны. Об этом заявил председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк. По словам чиновника, речь идёт не просто об атомной электростании, а о крупном предприятии, способном обеспечить растущие потребности ЮАР в энергии.

Следует понимать, что у «Росатома» в распоряжении имеются лучшие технологии, на базе которых строятся атомные электростанции в огромном количестве государств. Также необходимо отдавать себе отчёт в том, что главным ресурсом на планете является электроэнергия, и тот, кто способен этот ресурс предоставлять, будет одним из лидеров нового мира, который наступит после окончательного слома текущего «порядка, основанного на правилах». Коллективный Запад ныне ничего не может предложить странам глобального Юга, чего не скажешь о России и Китае.

#россия #политика #атомная энергетика #росатом #юар #«росатом»
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