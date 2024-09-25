Тут опять случились санкции, ничего нового.

Ликинский автобусный завод возобновил серийное производство сочлененных автобусов, прерванное в начале 2022 года. Это знаковое событие для российского рынка, поскольку создание подобной техники – сложная инженерная задача.

Как отмечает Алексей Кованов, редактор-эксперт Quto.ru (входит в Rambler&Co), «создать современный автобус сочленённого типа достаточно трудно, потому что они должны строиться не по тянущей, а по толкающей схеме». При тянущей схеме двигатель и трансмиссия располагаются в передней секции, что не позволяет добиться низкопольной компоновки. Толкающая же схема предполагает размещение силового агрегата в задней части, что обеспечивает низкий уровень пола для удобства пассажиров и дает больше свободы в организации салона.

Первая партия обновленных автобусов ЛиАЗ серии 621365, состоящая из 52 машин, будет поставлена компании «Пассажиравтотранс» в Санкт-Петербурге. Важной особенностью этих автобусов стала установка двигателей ЯМЗ-537 нового поколения.

До весны 2022 года российские производители автобусов предпочитали использовать немецкие узлы для «гармошек». Однако в связи с известными событиями возникла необходимость искать альтернативных поставщиков. В России производство сочлененных конструкций для автобусов не налажено из-за небольших объёмов рынка.

«На помощь пришли китайские производители, хотя конкретного поставщика, из-за опасения вторичных санкций, сейчас никто не назовёт», — комментирует ситуацию Кованов. — Получив необходимый узел, ЛиАЗ получил возможность расширить свой модельный ряд за счет сочлененных автобусов и вернуться на докризисный уровень».

Возвращение «гармошек» на конвейер ЛиАЗа — важный шаг в развитии отечественного автобусостроения. Это позволит удовлетворить потребности в вместительном и удобном общественном транспорте, особенно в крупных городах.