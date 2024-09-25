Также Трамп задал один очень правильный вопрос, которым даже не заморачивается действующая американская администрация.

Как вы прекрасно знаете, единственная объективная причина, по которой российская специальная военная операция до сих пор не закончилась либо военной победой, либо политико-дипломатическим разрешением данного кризиса, это беспрецедентный уровень вовлечённости коллективного Запада, и преимущественно США, в этот конфликт. Запад финансирует Украину уже примерно на 2/3, поставляет ей всё оружие, которым она пользуется уже на протяжении двух лет, а также обеспечивает ей политическую поддержку, параллельно вводя против России незаконные рестрикции («санкции») под предлогом «агрессии».

И если в Евросоюзе оторванность элит от реальности повсеместна — они туда специально именно такие и были посажены — то вот в США в правящем классе пока ещё остаётся альтернативное мнение. И его, помимо очень многих, представляет, в частности, бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп. Сегодня он задал один очень важный вопрос по украинскому кризису и заявил о том, что США необходимо «уходить» с Украины.

Как отметил Трамп, действующая администрация Белого дома загнала США в конфликт на Украине и уже не может из него выбраться.

«Я добьюсь переговоров, я уйду. Нам надо выбираться оттуда. Байден говорит: мы не уйдём, пока не победим. А что будет, если они победят?», — справедливо интересуется Трамп, прекрасно понимая, к чему движется этот конфликт и чем он неизбежно закончится.

Необходимо понимать одну важную вещь. Даже если президент США захочет вытащить страну из украинского кризиса, не факт, что ему позволят это сделать. Два покушения на Трампа всего за несколько месяцев наглядно демонстрируют, насколько неудобной политической фигурой он является для американского истеблишмента.

Как бы то ни было, на данном этапе плохо просматривается вариант разрешения украинского кризиса, при котором у Запада, и в особенности у США, будет сохранено лицо. Россия условия мирного урегулирования озвучила, и они, по сути, означают капитуляцию Украины и финансирующего её Запада. И либо это будет достигнуто политико-дипломатическим способом, что, конечно, предпочтительнее, либо военным. Других вариантов больше нет. Они были, но для этого надо было соглашаться исполнять сначала Минские соглашения, затем Стамбульские. Кто-то решил перехитрить РФ, а в итоге перехитрил сам себя.