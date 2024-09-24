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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Раскрыты характеристики и варианты комплектаций кроссовера Geely Cityray для российского рынка
Круче Coolray, но попроще Atlas.

Компания Geely раскрыла характеристики и комплектации нового кроссовера Cityray для российского рынка. Модель, известная в Китае как Boyue/Boyue Cool, займет нишу между рестайлинговым Coolray и Atlas второго поколения.

Внешне Cityray выполнен в стилистике «старшего брата» Atlas, однако построен на другой платформе (BMA) и имеет более компактные габариты: 4510 мм в длину, 1865 мм в ширину и 1650 мм в высоту при колесной базе 2701 мм. Объем багажника варьируется от 571 до 1271 литров, дорожный просвет составляет 185 мм.

Российская версия Cityray будет оснащаться безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого снижена по сравнению с китайской версией до 147 л.с. и 270 Нм крутящего момента (в Китае – 181 л.с. и 290 Нм).Двигатель работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод — только передний. Разгон до 100 км/ч занимает 8,9 секунды.

Новый паркетник предложат в четырех комплектациях: Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport. Базовая версия Comfort уже включает в себя 18-дюймовые диски, светодиодную оптику, обогрев зеркал, форсунок омывателя и зоны покоя стеклоочистителей, подогрев руля и передних сидений, бесключевой доступ, датчики света и дождя, однозонный климат-контроль, виртуальную приборку, мультимедиа с 13,2-дюймовым экраном, камеру заднего вида, передние подушки безопасности, круиз-контроль и ESC.

Исполнение Luxury дополнительно может предложить: сдвоенные патрубки выхлопной системы, панорамный люк, обогрев лобового стекла, подогрев задних сидений, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по магистрали, системы автоторможения, удержания в полосе, распознавания знаков и мониторинга «слепых» зон./p> Напомним, что на китайском рынке Cityray дебютировал в 2022 году под названием Boyue Cool, а с 2024 года продается как просто Boyue. Эта модель входит в одно семейство с Boyue L, который в России известен как Geely Atlas второго поколения.

Цены и дата старта продаж Geely Cityray в России будут объявлены позже. Ожидается, что новинка займет ценовую нишу между рестайлинговым Coolray (от 2 639 990 рублей) и «вторым» Atlas (от 3 229 990 рублей).

Версия Flagship отличается 19-дюймовыми колесами, атмосферной подсветкой салона, беспроводной зарядкой для смартфона и электроприводом багажника. Топовый вариант Flagship Sport щеголяет двухцветной окраской кузова, черными 19-дюймовыми дисками, увеличенным спойлером и хромированными накладками на педалях.

#автомобили #geely #geely cityray
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