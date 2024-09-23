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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На предприятии «Салют» ОДК запустили современную российскую установку электронно-лучевой сварки
Она позволит ускорить производственный процесс.

Отечественное оборудование для электронно-лучевой сварки на предприятии «Салют» Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) было внедрено ещё в середине лета, однако непосредственно к работе по прямому назначению она приступила совсем недавно, а новость о данном событии ОДК и вовсе опубликовала только сегодня. Итак, установка электронно-лучевой сварки на «Салюте» заработала.

Как отмечает пресс-служба ОДК, введение данного оборудования в эксплуатацию позволит сократить время производства узлов авиационных двигателей за счёт сварки сразу нескольких деталей в рамках одной операции. В условиях, когда России необходимо максимальное масштабирование производства авиационных двигателей, данное обстоятельство, как вы понимаете, является ценным преимуществом.

Непосредственно установка, ставшая героиней данной заметки, сваривает детали роторных узлов и корпусов авиадвигателей. Работа проводится в безвоздушном пространстве, и это самое безвоздушное пространство в камере создаётся за считанные минуты (на предыдущей установке процесс занимал около 20 минут). Установка позволяет по очереди выполнять сварку шести деталей, тем самым дополнительно сокращая время производственного процесса и, как следствие, повышая производительность.

В целом предприятие «Салют» сейчас проходит через масштабное техническое перевооружение. Нетрудно понять, что в России теперь необходимо выпускать сотни, а в перспективе и тысячи авиационных двигателей ежегодно, и без тотальной модернизации и масштабирования производства добиться таких результатов не удастся.

#россия #экономика #промышленность #авиастроение #станкостроение #двигателестроение
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