Больше похоже не на план, а на панику и. о. президента Украины.

Исполняющий обязанности (утратил легитимность в мае этого года по причине отмены выборов) президента Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где в рамках встречи с американским президентом Джо Байденом собирается презентовать ему свой «план победы». О каком-таком «плане победы» Украины может идти речь, учитывая реальность на поле боя, а также учитывая реальность в западных оружейных арсеналах и в западной экономике в целом, понять откровенно сложно, но вот с содержанием этого «плана» каким-то образом ознакомилось британское издание The Times.

Если резюмировать данный «план», то он заключается в том, чтобы Украина получила от коллективного Запада все те же гарантии, что при вступлении в НАТО, но без юридического вступления в данный военный альянс. Как узнало The Times, Зеленский хочет получить от Запада гарантии безопасности, аналогичные пресловутой пятой статье Устава НАТО, получить одобрение на продолжение Курской авантюры, а также получить «специфическое» современное вооружение вкупе с финансовой помощью.

Проще говоря, Зеленский всеми силами хочет добиться того, чтобы напрямую втянуть коллективный Запад в данный кризис. Очевидно, в представлении и. о. президента Украины это единственный шанс как-то исправить ситуацию на поле боя. Мы сейчас не будем говорить, что Зеленский сильно ошибается, поскольку это само собой разумеется (НАТО без США и без Турции, которая «впрягаться» в конфликт не станет, поскольку ей это совершенно ни к чему, мало что значит, если вообще что-то значит с военной точки зрения).

Поражает тот факт, что Зеленский считает нормальным вообще приезжать к президенту США с такими оторванными от реальности планами. Безусловно, The Times могла неверно истолковать намерения Киева, но, глядя на Зеленского и его команду, мы совершенно не удивимся, если британская пресса слово в слово переписала «план победы» Киева.