Обратно на российский рынок захотели? Только после компенсаций и репараций.

Когда у западных политических функционеров (деятелями их называть слишком много чести, да и не по статусу) катастрофически падает рейтинг одобрения внутри представляемых ими государств, то они, словно флюгеры, меняют направление и включают пластинку со сказками, диаметрально противоположными по содержанию тем, что они воспроизводили до этого.

Взять, например, президента Франции Эмманюэля Макрона, который после начала Россией её специальной военной операции на Украине с большим удовольствием поставлял Киеву вооружения французского производства, а в начале этого года и вовсе позволял себе говорить о возможности отправки французских войск на Украину с целью разгрузки тыловых регионов и перенаправления ВСУ на линию боевого соприкосновения. За эти заявления его раскритиковали все, кто только могли, а в США и вовсе публично потребовали держать язык за зубами.

Необходимо понимать, что Франция, как и вся Европа, очень серьёзно пострадала от разрыва экономических отношений с Россией (на несколько порядков больше, чем пострадала Россия), и проблемы в экономике неизбежно приводят к критике власти. Вот Макрон и пытается строить хорошую мину при плохой игре: в частности, президент Франции заявил, что Европе в будущем нужно будет «переосмыслить» свои отношения с Россией, а также позаботиться о мире на европейском континенте.

По словам Макрона, Европе и миру в целом необходимо строить новый миропорядок, и Европа, по его мнению, не ограничивается Евросоюзом или, тем более, Североатлантическим альянсом. Проще говоря, Макрон прозрачно намекнул на то, что считает Россию и Беларусь частями общеевропейской культуры, без учёта мнения которых никакой мир и сотрудничество в Старом Свете невозможны по определению. Мысль очень правильная, и если Европа действительно хочет мира и спокойствия, то от блокового мышления необходимо отказываться, возвращаясь в привычную для человечества систему многополярности.