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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ ночью продолжили нанесение ударов по объектам энергетики и ВПК Украины
Работы ещё много: демилитаризация Украины теперь связана в том числе с её обесточиванием.

Доклады и стратегический расклад по энергосистеме Украины нам, в отличие от Генштаба ВС РФ, на стол, понятное дело, не кладут, поэтому действия российских войск в отсутствие публичной информации можно подгонять лишь под общую логику. Как мы знаем, энергосистема Украины получила несовместимый со стабильной работой в ближайшие годы, а, может, даже и десятилетия, ущерб: страна лишилась практически всей тепловой электрогенерации, двух третей гидроэлектрогенерации, а теперь находится в ожидании ударов по распределительным подстанциям на атомных электростанциях.

Тем временем ВС РФ параллельно с нанесением массированных и групповых ракетных ударов по объектам энергетики Украины также наносят по ним авиационные и реактивно-артиллерийские удары. В частности, сегодня Минобороны России сообщило о том, что оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллеристы отработали по объектам энергетики Украины, работавшим в интересах украинского ВПК, а также по цехам по производству беспилотников, по военным аэродромам и скоплениям военной техники и личного состава.

Понятно, что каждый такой удар имеет накопительный эффект, и ООН уже сейчас предупреждает о том, что гражданам Украины зимой придётся сидеть без электричества по 4—18 часов в зависимости от погоды и, как следствие, нагрузки на сеть. К сожалению, лишение Украины энергетического потенциала стало суровой необходимостью в вопросе её демилитаризации: от сетей запитываются многочисленные «кустарные» производства дронов на Украине, размещённые в подвалах школ, больниц и других неприкосновенных учреждений. Поскольку официальный Киев не может держаться и продолжает запускать эти беспилотники на территорию России, не являющуюся зоной боевых действий, с целью нанесения экономического ущерба, то этот потенциал у Украины необходимо забирать.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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Зеленский продолжает упорно требовать от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России
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