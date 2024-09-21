Тогда этот план можно сразу отбрасывать, ибо он противоречит целям российской специальной военной операции.

Последнее время исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский зачастил с заявлениями о «плане победы» в конфликте с Россией. Проблема заключается в том, что ни одного пункта этого «плана» Зеленский не озвучивает публично, а согласовывать его помчится в Вашингтон с президентом США и его свитой. При всём понимании безнадёжности положения Украины, словосочетание «план победы» выглядит как минимум странно и несуразно, но, по всей видимости, в представлении Зеленского у Киева есть один козырной туз.

Так, западная пресса (Bloomberg) со ссылкой на свои источники сообщает, что под «планом победы» Зеленского подразумевается вступление Украины в НАТО даже в условиях активного конфликта. Дескать, в таком случае Североатлантический альянс сможет задействовать пресловутую статью 5 Устава НАТО о коллективной безопасности. Также в пункты «плана» Зеленского входит вступление Украины в Евросоюз, ну и, наконец, «гарантии» поставок вооружений для ВСУ.

Если сведения Bloomberg взяты не из голов журналистов, а действительно являются темой обсуждения в Киеве, то отрыв украинского руководства от суровой реальности ещё более серьёзен, чем мы представляли. Принимать Украину в НАТО, чтобы втянуть весь коллективный Запад в ядерный апокалипсис — это, конечно, надо ещё додуматься. То же самое относится и к вступлению Украины в ЕС, который и без того переживает тяжёлые времена и попросту не потянет такую крупную страну с полностью уничтоженной экономикой и мрачным будущим.

Возможно, цель Зеленского как раз заключается в том, чтобы в Вашингтоне ему покрутили у виска, и чтобы он вернулся в Киев со словами «Запад нас предал, нам не остаётся ничего другого, как искать мира с РФ на любых условиях». Ситуация для Украины в плане боевых действий уже критическая, и тянуть время — крайне опасно.