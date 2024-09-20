Дело стратегической важности, без преувеличения.

Поскольку львиная доля энергосистемы в России была создана ещё в советские времена, а период лихих 1990-х и «нулевых» оставил страну без ремонта и модернизации этой самой энергосистемы и её ключевых узлов, то основная нагрузка по выполнению данных работ легла на государство относительно недавно. И продолжаются эти работы и по сей день, о чём регулярно отчитывается не только Минэнерго РФ, но и все смежные ведомства и организации.

В частности, сегодня петербургское предприятие «Силовые машины» сообщило о том, что изготовило паровую турбину К-215-12,8 для модернизации Сургутской ГРЭС-1. Данная турбина будет установлена на 16-й энергоблок станции. Формально свой срок ещё советская паровая турбина ещё не отработала — на указанная энергоблок станции её установили в 1984 году — но поскольку комплексный проект подразумевает модернизацию всей станции в целом, то на сроки выработки и износ особо не обращают внимание.

Отметим, что Сургутская ГРЭС-1 является одной из мощнейших тепловых электростанций в России: 16 энергоблоков станции вырабатывают 3 333 МВт электрической энергии, снабжая как сам Сургут, так и его окрестности. Существует также и Сургутская ГРЭС-2 мощностью свыше 5 600 МВт, но это уже совсем другая тема обсуждения.