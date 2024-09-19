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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне не считают, что дальнобойные удары вглубь России изменят ход украинского кризиса
Соответственно, разрешать Киеву ввергать западный мир в ядерный апокалипсис нет смысла.

Даже само обсуждение возможности дальнобойных ударов западным оружием вглубь территории России должно вызывать у людей на Западе ни с чем несравнимый ужас. По крайней мере, последствия от принятия такого решения будут именно что ужасными. Но западные функционеры потому и инфантильные, что не чувствуют границ допустимого и позволяют себе неоправданный риск, стремясь удержать лидирующее положение в мире, которое и так уже оспаривается и, по большому счёту, закончилось.

Впрочем, далеко не все западные политические деятели столь запредельно безрассудны. Военные, представляющие Пентагон, относятся к последствиям и предупреждениям России очень серьёзно. В частности, сегодня заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх заявила, что дальнобойные удары вглубь территории России не изменят ход украинского кризиса.

«Это не серебряная пуля. Не то вооружение, способное выиграть войну или предоставить украинцам ранее недоступные возможности», — заявила Сингх.

Можно ли это интерпретировать как отказ (по крайней мере, пока) США на предоставление Киеву права использования своих вооружений для нанесения ударов вглубь территории России, вопрос неоднозначный. Скорее всего, ответ на него «да». Опять же, по крайней мере, пока. Дело в том, что Вашингтону совершенно не нужна неконтролируемая эскалация с возможным её переходом в ядерное измерение: на носу выборы, и всем ещё хочется жить и управлять.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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