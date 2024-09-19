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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ООН предупредила украинцев о том, что отключения света в стране зимой могут достигать 18 часов в сутки
Это при условии, что ВС РФ не возобновят нанесение ударов по генерирующим мощностям.

Несмотря на то, что ВС РФ ещё есть, над чем работать в плане обесточивания военно-промышленного потенциала Украины, энергосистема страны и так уже находится в тяжелейшем, критическом состоянии. Осведомлены об этом и сотрудники Организации Объединённых Наций (ООН), которые предупредили украинцев о том, что грядущий зимний сезон будет тяжёлым.

Так, по подсчётам Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека на Украине (ММПЧУ), зимой в стране отключения электроснабжения могут достигать от 4 до 18 часов в сутки в зависимости от региона и погоды.

Нетрудно понять, что зимой потребление электроэнергии традиционно больше: световой день короче, что увеличивает расходы на освещение, а также снижается температура «за бортом», вынуждая людей включать отопительные приборы, преимущественно работающие на электричестве. Собственно, то, что может быть зимой, на Украине переживали в наиболее жаркий период минувшего лета: с поправкой на то, что источниками повышенной нагрузки были не отопительные приборы, а наоборот — кондиционеры.

Всё это, отметим, актуально только в том случае, если российская армия не будет продолжать наносить удары по энергосистеме Украины. А причин, по которым ВС РФ должны прекращать это делать, нет. Даже наоборот: чем меньше на Украине энергии, тем меньше дронов она может собирать и отправлять на линию боевого соприкосновения, не говоря уже про ремонт подбитой техники. Решить проблему может только немедленное установление мира на любых (читать — российских) условиях, но официальному Киеву это не нужно. Ведь без света будет сидеть не он.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика #оон
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