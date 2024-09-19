Последний выпуск выйдет 20 сентября.

20 сентября на ТНТ выйдет последний выпуск Comedy Club, сообщила пресс-служба «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение». В релизе приводится цитата из заявления креативного продюсера шоу Гарика Харламова: «Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается».

Ранее директор ТНТ Тина Канделаки намекнула на перезапуск проекта. В своем Telegram-канале 3 сентября она рассказала, что Гарик Харламов, назначенный креативным продюсером Comedy Club в конце июля, предложил множество новых идей, касающихся сцены, музыки, состава резидентов и самого юмора.

«Мы всем каналом, всей командой проанализировали ситуацию, и я могу сказать только одно: "Прощай, Comedy», — заявила Канделаки. Такой же фразой сопровождаются билборды, анонсирующие выпуск 20 сентября.

Несмотря на официальное заявление о закрытии, слова Тины Канделаки позволяют предположить, что шоу может вернуться в обновленном формате. Возможно, «Газпром-медиа» планирует кардинально изменить концепцию Comedy Club, чтобы привлечь новую аудиторию и соответствовать современным трендам.