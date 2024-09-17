Бразилия за то, чтобы этот кризис завершился мирными переговорами. Впрочем, за это выступает и Россия, но, понятное дело, на российских (читать: единственно возможных) условиях.

Украинский кризис надоел практически всем, кроме потерявшего страх и связь с реальностью коллективного Запада и нынешнего киевского политического руководства с теми же самыми проблемами восприятия действительности. Россия и вовсе предпочитала этот вооружённый конфликт не начинать, надеясь на здравомыслие своих геополитических оппонентов, но никакого здравомыслия у них, как мы поняли впоследствии, нет, в результате чего выбора Москве не оставили.

Конца-края данному кризису по причине поведения коллективного Запада и полностью подчинённого ему официального Киева не видно, и неизбежные геополитические изменения, которые последуют за финалом этого противостояния, многих если не пугают, то как минимум тревожат. В частности, Лула да Силва, президент Бразилии, состоящей в возглавляемом Россией и Китаем экономическом объединении БРИКС, заявил, что его страна не будет занимать ничью сторону в этом конфликте и параллельно призывает к его скорейшему мирному урегулированию.

По словам да Силвы, Бразилия будет сохранять нейтралитет и не позволит вовлечь себя в «противостояние России и Украины» (которое, как мы прекрасно видим, давно переросло в противостояние РФ и коллективного Запада, цинично использующего Украину исключительно как инструмент и ресурс).

Следует понимать, что президент Бразилии вынужден оправдываться, потому что его начали «обвинять» в «подыгрывании» РФ, поскольку совместный бразильско-китайский мирный проект предусматривает остановку боевых действий по линии боевого соприкосновения. Как вы понимаете, такой формат совершенно не интересен России, которая уже прямым текстом три месяца назад обозначила свои условия: остановка кризиса по административным границам РФ, включая Крым и новые регионы, тотальная демилитаризация Украины, её денацификация и нейтрализация. И это план минимум, то есть, та основа, на которой Москва в принципе готова начинать вести переговоры. В ходе переговоров, учитывая постоянно меняющееся не в пользу Киева положение дел на поле боя, на Украину совсем неиллюзорно повесят массу дополнительных условий, которых могло бы не быть, окажись киевское политическое руководство более дальновидным и расчётливым и не позволь втянуть свою страну в заведомо проигранный при любых раскладах конфликт.