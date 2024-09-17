Потому что надо. Просто надо.

Масштаб взаимодействия российских и западных предприятий и производств был поистине запредельным. По этой причине уход западных компаний с российского рынка был воспринят в РФ не только как предательство и глупость, но и как прямое нарушение договорных обязательств. Тем не менее, надо продолжать работать и ударными темпами избавляться от уязвимости в лице зависимости от иностранного технического присутствия в государстве.

Пока что с этим всё обстоит очень непросто — зависимость от Запада поменяли на зависимость от Востока — но в конечном счёте технологический суверенитет должен быть достигнут. И, в частности, «КАМАЗ» активно работает над тем, чтобы обеспечить российский рынок машиностроительной продукцией. Так, грузовой автогигант сообщил о том, что откроет второе производство, на котором будут выпускать разработанные совместно со швейцарской компанией Liebherr двигатели.

Речь идёт о рядных шестицилиндровых двигателях линейки P6, которые сейчас выпускаются в Набережных Челнах. В перспективе предприятие появится в одном из центров российского двигателестроения — Тутаеве. На нём будут собирать двигатели в «сельскохозяйственных» модификациях: предназначенных для установки на сельхозтехнику от ПТЗ и Ростсельмаша.

Необходимо понимать, что собственное двигателестроение даже важнее, чем производство непосредственно техники, на которой эти двигатели будут работать. Именно от двигателей в первую очередь зависит ресурс техники, её надёжность и, как следствие, экономическая целесообразность её приобретения.