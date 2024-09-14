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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил, что сожалеет о недостаточной поддержке Украины Западом до начала 2022 года
Так просто специальная военная операция тогда началась бы раньше, и всё. Не о том думаете, г-н генсек.

Как мы уже отмечали неоднократно, коллективный Запад сегодня находится под невероятным, невыносимым влиянием так называемых неоконсерваторов (неоконов): инфантильных представителей политического класса, для которых США и их вассалы молот, а все проблемы вокруг — гвозди. Любую проблему эти горе-деятели решают всегда одинаково: либо вводят незаконные односторонние рестрикции («санкции»), либо спонсируют прокси-войну, либо, если оппонент слаб и не может ответить непосредственно по странам коллективного Запада, вступают в боевые действия напрямую. Дипломатия из их программы действий удалена как явление.

Одним из таких взращённых неоконами деятелей является уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который то ли на самом деле не понимает, то ли никак не может выйти из роли функционера. По словам Столтенберга, он как генсек Североатлантического альянса сожалеет о том, что Запад не оказывал Украине «достаточную» поддержку до 2022 года, то есть, до начала Россией её специальной военной операции. В представлении Столтерберга, поставки вооружений и обучение ВСУ до 2022 года были крайне ограниченными.

Здесь, честно говоря, сложно что бы то ни было комментировать. Если Столтенберг верит в то, что поставки вооружений Украине до 2022 года предотвратили бы начало Россией её специальной военной операции, то у нас для уходящего генсека НАТО плохие новости: это привело бы исключительно к противоположному результату — СВО началась бы не в феврале 2022 года, а раньше. Не хотим верить, что Столтенберг этого всерьёз не понимает, потому что тогда о каком бы то ни было диалоге с Западом, вернее, с его нынешними политическими деятелями, вообще можно забыть до тех пор, пока они не сменятся. К сожалению, эти деятели за всё время кризиса показали себя максимально недальновидными любителями играть с судьбой и делать совершенно безответственные ставки вида «всё или ничего». Необходимо понимать, что если идти ва-банк, то имеется неиллюзорный шанс потерять всё. Собственно, к этому Запад стремительно и приближается усилиями деятелей типа Столтенберга.

Ситуация для Запада сейчас крайне сложная. Признать, что вся кампания по использованию Украины как антироссийского тарана провалилась, и что все незаконные санкции бумерангом ударили по самим инициаторам этой конфронтации — это расписаться в собственной инфантильности, некомпетентности и преступной профнепригодности. Понятное дело, что гордыня, возникшая у этих деятелей на пустом месте, не позволит им признать реальность. А это значит, что мы переходим в крайне опасный период истории, и хорошо бы пройти его без того, чтобы увидеть новую часть Fallout раньше срока.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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Генсек НАТО заявил, что сожалеет о недостаточной поддержке Украины Западом до начала 2022 года
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