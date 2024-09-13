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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мэр Харькова призвал харьковчан самих решать, оставаться им зимой в городе или нет
Как же это типично.

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с энергосистемой на Украине тяжелейшая, и особенно она острая в Харькове, где не осталось ни одного объекта электрогенерации. Как вы понимаете, если летом без электричества по полдня жить ещё можно, поскольку и на улице тепло, и световой день длинный, то зимой ситуация может превратиться для жителей города в гуманитарную катастрофу.

В обязанность главы администрации города входит обеспечение готовности города к прохождению отопительного сезона, а если возможности обеспечить отопительный сезон нет, что чревато гуманитарной катастрофой, то глава администрации должен предупредить население об этом и призвать их перезимовать в более пригодных для этого местах. Например, на дачах, у кого такая возможность есть.

Но украинское политическое руководство всех уровней таково, что брать на себя ответственность за что бы то ни было оно не привыкло и привыкать не собирается. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что он не будет призывать харьковчан уезжать из города на период зимы, поскольку, видите ли, это личное решение каждого, и каждый сам должен нести за это ответственность.

Проще говоря, Терехов переложил ответственность за выживание харьковчан на них самих. Необходимо понимать одну простую вещь: с наступлением зимы дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме будет запредельным, и это при условии, что ВС РФ не будут продолжать наносить удары возмездия по объектам энергетики Украины, что, как вы понимаете, маловероятно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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