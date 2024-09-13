Якобы с китайскими двигателями. Потому что ну обязательно надо Китай приплести.

Поскольку специальная военная операция на Украине стала первым в истории человечества конфликтом, в котором массово и по любому поводу применяются беспилотные летательные аппараты разных размеров, классов, дальности и мощности боевой части, то нет ничего удивительного в том, что развитие данных технологий продолжается.

В отличие от Украины, Россия обладает индустриальными возможностями производства беспилотников, поэтому именно с российской стороны сейчас идёт основное развитие в данном направлении боевой техники. В частности, агентство Reuters со ссылкой на свои источники поделилось эксклюзивным материалом, из которого следует, что РФ с лета прошлого года активно производит новые дроны-камикадзе под названием «Гарпия-А1», способные преодолевать расстояние до полутора тысяч километров.

Согласно сведениям, которыми располагает Reuters, с июля 2023 года по июль 2024 года российское предприятие «Купол», подотчётное концерну «Алмаз-Антей», произвело более 2,5 тысяч «Гарпий-А1». Разумеется, западная пресса не была бы западной прессой, если бы не приплела к этой истории Китай, якобы поставляющий России для данных беспилотников свои двигатели. Естественно, никаких доказательств, кроме «зуб даю», у Reuters нет и быть не может.

Заявляется, что с технической точки зрения «Гарпия-А1» очень похожа на «Герань-2» (до сих пор в пропагандистских целях на Западе и на Украине именуемых «Шахедами»). Производятся беспилотники, продолжает Reuters, в Ижевске на мощностях построенного в 2023 предприятия, ранее являвшегося заводом по производству цемента.

Применение «Гарпий-А1» на Украине пока было крайне ограниченным, скорее, испытательным, и это сильно беспокоит западных спонсоров Киева. Если дроны производятся и не применяются в рамках боевых действий, значит, они накапливаются, и явно не просто так, чтобы занимать складские площади. Является ли это намёком на то, что ВС РФ собираются реализовать сокрушительный ракетный и беспилотный удар-нокаут, после которого специальная военная операция сможет считаться завершённой, вопрос, конечно, открытый.