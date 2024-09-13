По крайней мере, так считает глава компании-производителя данного чуда техники.

Хотя лазерное оружие и является преимущественно элементом научной фантастики, но поскольку сам жанр научной фантастики описывается как фантастика возможного, то не стоит удивляться тому, что с течением времени технологии развиваются и становятся реальностью. Лазерное оружие уже давно не вымысел, а реальность, и соответствующие разработки ведутся во всех передовых военных и военно-технических державах мира.

В частности, в Израиле, который уже много лет испытывает свой боевой 100-киловаттный лазер Iron Beam («Железный луч»), по аналогии с Iron Dome («Железный купол»). Судя по всему, испытания проходят успешно, поскольку сегодня компания-производитель этого боевого лазера Rafael в лице её руководителя Йоава Тургемана заявила о том, что «Железный луч» будет полностью готов к боевой работе уже в следующем, 2025 году.

По замыслу производителя, Iron Beam является последним эшелоном противовоздушной обороны Израиля, перехватывающим беспилотники, ракеты, а также миномётные мины. Дальность действия данного боевого лазера составляет до семи километров — естественно, в зависимости от погодных и других условий.

Несмотря на то, что сам комплекс «Железный луч» крайне дорог, в работе он обходится дешевле, чем классические пулемётные/ракетные системы ПВО. По замыслу, высокая начальная стоимость установок «Железного луча» будет компенсироваться низкой стоимостью работы и обслуживания. Учитывая тот факт, что Израиль постоянно нарывается и перманентно находится в состоянии конфликта с соседями, окупится «Луч» достаточно быстро.