Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Польши в разговоре с пранкерами признался, что Варшава не имеет никакого желания помогать Украине
На самом деле, такого желания нет ни у кого. Но что делать, когда у тебя нет суверенитета? Только исполнять чужую волю.

То, насколько из рук вон плохо работают западные специальные службы, можно прекрасно видеть не только по предоставляемым ими отчётам о ходе дел в российской экономике, в зоне боевых действий и в целом в мире, но и по тому, насколько легко они допускают пранкерские звонки до политического руководства своих стран. В частности, сегодня пранкеры Вован и Лексус опубликовали очередной пранкерский разговор — на этот раз от лица якобы экс-президента Украины Петра Порошенко с настоящим министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Тем обсуждения лже-Порошенко с Сикорским было много, но затронули в том числе и польско-украинские отношения. Сикорский, нисколько не сомневаясь в том, что разговаривает с бывшим главой украинского государства, прямым текстом заявил, что в Польше уже нет никакого желания оказывать Украине поддержку ни в каком формате, и уж тем более в военном.

По словам главы МИД Польши, Варшава может поспособствовать в том, чтобы обеспечить передачу украинских беженцев обратно на родину.

«Мы не хотим, чтобы украинские граждане перемещались по Евросоюзу в поисках лучших условий. Мы готовы помочь с призывом ваших граждан в Польше. Но польские солдаты внутри Украины — это невозможно», — заявил Сикорский.

Сложно сказать, сколько ещё заявлений и действий стран коллективного Запада и тех, кто себя к нему по ошибке причисляют (та же Польша), должно дойти до Украины, прежде чем её граждане начнут понимать, что во всей этой истории их страна — не более чем инструмент ослабления России, и друзей у Киева на Западе нет и не будет.

#россия #украина #политика #боевые действия #польша
1
Показать комментарии (1)
МО РФ: за двое суток наступления ГВ «Север» освободила 10 населённых пунктов в Курской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
6
Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
3
Какие электроприборы могут привести к возгоранию в доме, и как защититься от короткого замыкания
4
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
50
Когда наступит сезон альткоинов, и почему даже Илон Маск перестал влиять на курс мемного Dogecoin
2
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
31
Eurasian Times: ВВС Китая стремительно развиваются и вскоре станут самыми мощными в мире
9
8 захватывающих и красивых игр на ПК, ради которых не жалко купить мощную видеокарту в 2024 году
1
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
6
Популярные заблуждения о правилах зарядки смартфона, о существовании которых знать необязательно
+

Сейчас обсуждают

Ссу на рекламистов
16:39
›То есть, в ОСОБО ОДАРЕННОМ обществе считается, что заботиться о своих поклонниках - это плохо.© А, ну да, впаривать говёный клон овервотча с уёбищными персонажи и с откровенной повесткой за 40$- это...
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
OhOtNiChEk
16:35
Не понимаю почему все так накинулись на эти процы. ТДП низкий, холодные, можно собирать бесшумные или маленькие сборки.
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
ЮРА ОНИЩЕНКО
16:35
Какой позор зе...
МО РФ: за двое суток наступления ГВ «Север» освободила 10 населённых пунктов в Курской области
ЮРА ОНИЩЕНКО
16:33
И полный разгром новой свинарнии - это по плану зе будет
Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВС РФ в Курской области и заявил, что всё идёт «по украинскому плану»
OgoGoLog
16:28
Как оказалось бомбы с крыльями то же нужны. С появлением ФАБов формировать какие то крупные ударные силы ВСУ стало проблематично.
«Ростех» расширит серийный выпуск Су-57 — ОАК строит новое здание для производства истребителей
Gamandril
16:28
1. Что это было Пух? Мне вот хватает 12900К за глаза настолько, что я не уверен что и через 10 лет его будет повод обновлять ради игорь дома. DDR5 объема 64 гига тоже должно хватать. По большому счету...
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
Nvidia&Intel Hater
16:26
он и выше показывает фейковое гавно,я его в это игре от 3 до 5-6 кадров в одном месте и том же обошел при одних настройках.клоун просто клоун.И он этот сайт ненавидел ранее,там резалты были крайне неу...
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
OhOtNiChEk
16:26
GDDR6 лучше, она холодная, карта долго жить будет
GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 сравнили в играх и бенчмарках с базовой версией на GDDR6X
Nvidia&Intel Hater
16:25
То ты мне в это игре от 10 до 15 процентов просрал.табличики дело хорошее ток в реальности твой огрызок оказался обсос и кончита как всегда.так что свой фековый тест забей в очендырь себе.реальность ...
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
OgoGoLog
16:25
Я сначала подумал, что это Панорама балуется. А вон оно как выходит...
Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВС РФ в Курской области и заявил, что всё идёт «по украинскому плану»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем