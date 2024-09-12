На самом деле, такого желания нет ни у кого. Но что делать, когда у тебя нет суверенитета? Только исполнять чужую волю.

То, насколько из рук вон плохо работают западные специальные службы, можно прекрасно видеть не только по предоставляемым ими отчётам о ходе дел в российской экономике, в зоне боевых действий и в целом в мире, но и по тому, насколько легко они допускают пранкерские звонки до политического руководства своих стран. В частности, сегодня пранкеры Вован и Лексус опубликовали очередной пранкерский разговор — на этот раз от лица якобы экс-президента Украины Петра Порошенко с настоящим министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Тем обсуждения лже-Порошенко с Сикорским было много, но затронули в том числе и польско-украинские отношения. Сикорский, нисколько не сомневаясь в том, что разговаривает с бывшим главой украинского государства, прямым текстом заявил, что в Польше уже нет никакого желания оказывать Украине поддержку ни в каком формате, и уж тем более в военном.

По словам главы МИД Польши, Варшава может поспособствовать в том, чтобы обеспечить передачу украинских беженцев обратно на родину.

«Мы не хотим, чтобы украинские граждане перемещались по Евросоюзу в поисках лучших условий. Мы готовы помочь с призывом ваших граждан в Польше. Но польские солдаты внутри Украины — это невозможно», — заявил Сикорский.

Сложно сказать, сколько ещё заявлений и действий стран коллективного Запада и тех, кто себя к нему по ошибке причисляют (та же Польша), должно дойти до Украины, прежде чем её граждане начнут понимать, что во всей этой истории их страна — не более чем инструмент ослабления России, и друзей у Киева на Западе нет и не будет.