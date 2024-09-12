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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Мы же не дураки»: Зеленский прокомментировал мирные инициативы Китая и Бразилии
Сильное заявление. Согласен ли с ним хоть кто-нибудь?

Владимир Зеленский, который в мае текущего года утратил статус легитимного президента Украины, а, следовательно, не признаётся таковым в России, и это самое главное, продолжает вести себя максимально странно — и это мы ещё мягко выражаемся. Казалось бы, мир на Украине нужен в первую и последнюю очередь самой Украине, но, как вы понимаете, не её политическому руководству, для которого окончание кризиса станет периодом расплаты, причём в первую очередь за то, что оно этот кризис вообще допустило, ничего не сделав для того, чтобы его избежать, а раз уж допустили, то ничего не сделав для его скорейшего завершения на любых условиях.

Сейчас официальный Киев продолжает кормить и себя, и граждан Украины, и коллективный Запад сказками о «мирном плане Зеленского». И хоть все понимают, что этот мирный план нереализуем даже в том случае, если на стороне Украины напрямую выступит весь Североатлантический альянс, пускание пыли в глаза продолжается. Как-то помочь Украине сохранить её государственность хоть в каком-нибудь виде вызываются страны Востока и глобального Юга. В частности, свои мирные инициативы предлагают уже не только Китай, но ещё и Индия с Бразилией.

С точки зрения дипломатии и банального этикета Зеленский должен был поблагодарить эти государства за их беспокойство за будущее Украины, которое, если конфликт не закончить немедленно, настолько мрачное и страшное, что никаких проблесков даже близко не проглядывается. Но Зеленский в свойственной себе манере начал проявлять хамство.

Так, по словам Зеленского, странно предлагать какие-то инициативы, не спросив у Украины. Кроме того, Киев, продолжил Зеленский, не готов рассматривать мирные инициативы от стран, занимающих либо пророссийскую, либо «серединную» позицию по вопросу Украины.

«Мы же не дураки», — на полном серьёзе заявил Зеленский.

Мы, честно говоря, отказываемся понимать, на каком основании Зеленский считает, будто у него и у Украины в целом есть право выбора. Затягивание конфликта приведёт только к дальнейшей утрате Украиной территорий, потенциала, энергетики и экономики. В интересах Киева как можно скорее и на совершенно любых условиях завершить этот кризис, а не изображать из себя Давида, который каким-то образом одолеет Голиафа. Такое возможно только в мифах и сказках. И чем быстрее Киев ментально выйдет из сказок и вернётся в реальность, тем лучше для него.

#россия #украина #политика #китай #боевые действия #психиатрия #индия #бразилия
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