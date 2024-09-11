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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зато честно: Forbes показал, по какой причине США поддерживают Украину
Никто, в общем-то, не сомневался, что басни про «демократию» — это всё в пользу бедных.

Глядя на то, с каким фанатизмом коллективный Запад «впрягся» в украинский кризис, став не только причиной его начала, но и причиной того, что ему нет ни конца, ни края, невольно задаешься вопросом: зачем он это делает? Никаких обязательств перед Украиной у Запада нет, членом никаких связанных с коллективным Западом объединений Украина не является. Возникает только одна мысль: всё это — исключительно, чтобы как можно дороже «продать» России её неизбежную военную победу в данном конфликте.

Так-то оно так, но это лишь одна из причин. Вторая — несметные богатства, которые достались Украине от СССР (читать — от России). Одних только минеральных ресурсов на Украине на десятки триллионов долларов, и отдельные потерявшие всякий страх и связь с реальностью американские сенаторы даже позволяют себе прямым текстом заявлять, что «украинцы сидят на триллионах долларов», которые не повредят американской экономике.

Мы прекрасно помним, что США смогли проехать 30 лет после периода кризисных 1980-х преимущественно за счёт разграбления советского наследия. Грабить ещё есть, что, и вот, издание Forbes опубликовало занимательную инфографику, из которой следует, что регионы Украины (в том числе бывшие) чудовищно богаты полезными ресурсами. Тем самым нам недвусмысленно намекают на то, что Запад поддерживает Киев с целью того, чтобы потом эти ресурсы осваивать.

Проблема, впрочем, заключается в том, что наиболее «злачные» регионы либо уже отошли к России, либо, если Киев не прекратит заниматься членовредительством, ещё отойдут к ней посредством военной силы или в ходе переговорного процесса на реалистичных началах. Безусловно, всё это крайне циничный, но в то же время прагматичный расчёт американской элиты. Что до заявлений о поддержке «демократии» и «свободы», то всё это уже давно невозможно воспринимать всерьёз.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #экономика #ресурсы
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Зато честно: Forbes показал, по какой причине США поддерживают Украину
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