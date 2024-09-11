Предназначены для труднодоступных районов и обеспечивает относительно быструю передачу данных.

Без связи в наши дни невозможно ничто: ни координация производственных процессов, ни ведение боевых действий, ни просто проведение досуга. Учитывая, что людям нередко приходится трудиться вдали от цивилизации — например, вахтовым методом в условиях тундры — то эту самую цивилизацию, а вернее, её блага, им необходимо обеспечить.

Вот «Ростех», вернее, его подразделение «Росэлектроника», сегодня и объявила о начале поставок станций тропосферной связи «Гроза». Данные станции предназначены для обеспечения связи в труднодоступных районах и способны действовать в радиусе 210 километров, при этом обеспечивая скорость передачи данных, достигающую 45,5 Мбит/с.

Технология тропосферной связи базируется на отражении сигнала от нижнего слоя атмосферы, научно именуемого тропосферой. Отсюда, собственно, и название.

Чтобы обеспечить связь при помощи «Грозы», необходимо не меньше двух приёмо-передающих станций. Приёмник-передатчик встроен в параболическую антенну («тарелку») диаметром 150 см. Сама антенна может устанавливаться на крышу, мобильную мачту или иную искусственную возвышенность. Как отмечает «Росэлектроника», её станции тропосферной связи оснащены модемами с модернизированными алгоритмами обработки информации на основе нейросетей. За счёт этого обеспечивается качественная связь и повышенная по сравнению с предыдущим поколением станции скорость передачи данных.