Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ростех начал поставки станций тропосферной связи «Гроза»
Предназначены для труднодоступных районов и обеспечивает относительно быструю передачу данных.

Без связи в наши дни невозможно ничто: ни координация производственных процессов, ни ведение боевых действий, ни просто проведение досуга. Учитывая, что людям нередко приходится трудиться вдали от цивилизации — например, вахтовым методом в условиях тундры — то эту самую цивилизацию, а вернее, её блага, им необходимо обеспечить.

Вот «Ростех», вернее, его подразделение «Росэлектроника», сегодня и объявила о начале поставок станций тропосферной связи «Гроза». Данные станции предназначены для обеспечения связи в труднодоступных районах и способны действовать в радиусе 210 километров, при этом обеспечивая скорость передачи данных, достигающую 45,5 Мбит/с.

Технология тропосферной связи базируется на отражении сигнала от нижнего слоя атмосферы, научно именуемого тропосферой. Отсюда, собственно, и название.

Чтобы обеспечить связь при помощи «Грозы», необходимо не меньше двух приёмо-передающих станций. Приёмник-передатчик встроен в параболическую антенну («тарелку») диаметром 150 см. Сама антенна может устанавливаться на крышу, мобильную мачту или иную искусственную возвышенность. Как отмечает «Росэлектроника», её станции тропосферной связи оснащены модемами с модернизированными алгоритмами обработки информации на основе нейросетей. За счёт этого обеспечивается качественная связь и повышенная по сравнению с предыдущим поколением станции скорость передачи данных.

#россия #промышленность #связь #«ростех»
+
Написать комментарий (0)
В ЕС заявили, что готовы жить без российского газа, поставляемого через территорию Украины
В России могут начать государственное софинансирование строительства новых заводов по производству микроэлектроники
Минобороны: ВС РФ сорвали попытку ВСУ захватить буровую установку «Крым-2» в Чёрном море
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
6
Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
1
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
5
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
18
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
17
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
26
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
21
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
19
Когда обгон запрещён - даже если нет запрещающих знаков и сплошной линии разметки
8

Сейчас обсуждают

VladTag
17:40
Візьми, свиня, похрумкуй, заробив, i зайди до каси, отримай 5 гривень.
Reuters: Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине
VladTag
17:39
Reuters: Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине
Игорь Быков
17:34
У меня был 24 fhd, сменил на 27 2к, по сути размер пикселя не поменялся, но мне было бы идеально 4к на 27", тогда картинка была бы идеально плавной. Но моя карта не потянет игрушки даже с fsr)))
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
World Trailer
17:33
Ахметов уже все починил. Не тушат давно :D
Какие электроприборы могут привести к возгоранию в доме, и как защититься от короткого замыкания
Нивхурил
17:32
Им выдают для утилизации морской свиноты.
Минобороны: ВС РФ сорвали попытку ВСУ захватить буровую установку «Крым-2» в Чёрном море
Павел Хамлов
17:31
Дело в том, что Bugatti Veyron не ездит без обученной команды техников и по нашим дорогам тоже. Ну вот не видел я этих машин живыми на дорогах общего пользования на пост-советском пространстве. А порш...
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
Нивхурил
17:30
Никто никуда ломится не будет,тем более на эту твою иос, ибо на каждую хитрую жопу всегда найдется свой винт с резьбой
Разработчики Android-приложений для Google Play смогут блокировать установку из сторонних источников
Байден
17:29
У меня на MSI уже 2 месяца периодически BSOD при загрузке, уже все биосы и драйвера прошил и обновил
Microsoft сообщает о принудительном обновлении Windows 11 в следующем месяце
Za9c
17:23
По 7500 на рыло и вченую славу. Ребята зажрались, послали их и правильно сделали. На битпорте можно свободно трек купить за полтора бакса. Музыкантам с них достаётся центов 30 от силы. Тут напрямую вы...
За "вечное" использование в GTA 6 хита 80-х Temptation Rockstar предложила авторам всего $7 500
Сергей Анатолич
17:22
Нет, ну мне положительно нравится это выражение: "Расположенной к югу от Сатурна". Осталось определить где у Сатурна юг, с его точки зрения.🤣👍🏻 Тем более, что Сатурн планета и через год TOI-6651 b ...
К югу от Сатурна нашли необычную экзопланету, которая ставит под сомнение законы планетообразования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем