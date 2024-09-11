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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ЕС заявили, что готовы жить без российского газа, поставляемого через территорию Украины
Так перестаньте его покупать, наконец, будьте последовательны. У России газ не бесконечен, а покупатели найдутся в любом случае.

Функционеры Евросоюза, которые никак не могут выйти из созданной самими собой для самих себя иллюзии значимости Старого Света хоть для кого бы то ни было, продолжают делать заявления, за которые население их стран, если бы там действительно была свобода и демократия, уже должны выгонять их с высоких должностей с волчьим билетом. В частности, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на полном серьёзе заявила, что Евросоюз, видите ли, готов жить без российского газа, который идёт транзитом через территорию Украины.

Сделано это заявление было в свете того, что в конце года истекает заключённый ранее между РФ и Украиной контракт на транзит природного газа в Европу. В данном комментарии госпожи Симсон, которая, равно как и все еврофункционеры, конечно, готова жить без российского газа, впрочем, содержится подтверждение того факта, что хоть ЕС якобы и готов обойтись без российских энергоресурсов, но почему-то всё так и не обходится, продолжая закупать газ из России, пусть и в значительно уменьшенных объёмах.

Следует помнить, что при всех бравурных заявлениях еврофункционеров, на деле ЕС без российских энергоресурсов жить отнюдь не готов. Последствия развязанной Западом против России экономической конфронтации напрямую и в первую очередь сказываются именно на Евросоюзе, который утратил дешёвые энергоносители и, следовательно, потерял конкурентоспособные производства с высокой добавленной стоимостью. Как недавно справедливо отметил экс-глава Европейского центробанка и экс-премьер Италии Марио Драги, невозможно поддерживать конкурентную промышленность с ценами на электроэнергию, в несколько раз превышающими таковую в США, и уж тем более в Китае.

Впрочем, жалеть европейцев не стоит. Когда Евросоюз вводил незаконные рестрикции («санкции») против России, лицемерно заявляя об их ненаправленности на простое население, хотя по факту они были нацелены именно что на простое население РФ, то никто в ЕС не переживал о судьбах людей. Вот и нам переживать о судьбах тех, кто стали жертвами политической инфантильности своих функционеров, тоже совершенно не стоит. А вот что стоит делать, так это бросать вредительский для российских государственных интересов легитимистский подход к отношениям с коллективным Западом и начинать активнейшим образом работать с западной оппозицией. Только так, а не ценой бесконечных односторонних уступок, можно добиться каких бы то ни было позитивных результатов.

Что до российского газа, то покупатели на него всегда найдутся. В конце концов, речь идёт об энергоресурсе, по определению являющимся самым высоколиквидным товаром на планете после непосредственно денег: энергия нужна всем, всегда и везде.

#россия #экономика #евросоюз #психиатрия #энергетика #природный газ
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