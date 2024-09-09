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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве работают уже две тысячи электробусов
К 2030 году их станет без малого 6 000 штук.

Когда в Москве несколько лет назад началась кампания по переводу маршрутного транспорта на электрическую тягу, жители, справедливо считавшие, что идёт борьба за экологию, предполагали, что в первую очередь под замену пойдут автобусы. Каково же было изумление граничащее с разочарованием, когда выяснилось, что борьба шла вовсе не за экологию, вернее, она была не на первом месте, а за эстетический облик города: столичная администрация хотела избавиться от висящей над дорогами троллейбусной контактной сети.

Тем не менее, троллейбусы как явление в Москве уже вытеснены электробусами, а теперь ими вытесняются, наконец-то, и автобусы с двигателями внутреннего сгорания. Происходит это очень быстро: так, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии выхода на маршрут двухтысячного столичного электробуса.

На сегодняшний день электробусы составляют четверть московского парка маршрутных транспортных средств, а до конца 2030 года производители по заказу «Мосгортранса» поставят ещё примерно 3 900 электробусов. Таким образом, в 2031 год Москва войдёт с практически полностью переведённым на электротягу наземным общественным транспортом.

Отметим, что в российской столице также активно развивается и инфраструктура для электромобилей, а также действуют налоговые льготы и прочие «завлекаловки» в духе бесплатной парковки электромобиля даже на платных городских парковках (не относится к частным платным парковкам возле тех же торговых центров). И если с электрическим общественным транспортом всё понятно, то вот электромобили пока остаются непозволительно дорогим удовольствием, особенно, учитывая их в несколько раз более простое с механической точки зрения устройство. Впрочем, когда-нибудь и это изменится.

#россия #экономика #транспорт #москва
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