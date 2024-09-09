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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Воткинская ГЭС после завершения модернизации будет вырабатывать на 13 % больше электроэнергии
Агрегаты становятся эффективнее. От прогресса никуда не денешься.

Прогресс неизбежно движется вперёд, а вместе с ним повышается и эффективность различных механизмов и агрегатов, включая и продукцию энергетического машиностроения. Пользуясь этим обстоятельством, российские энергетики сейчас массово модернизируют действующие энергетические мощности.

Причин, почему это необходимо делать, несколько. Во-первых, старое оборудование уже отслужило свой ресурс и требует замены. Во-вторых, новое оборудование позволит вырабатывать больше электроэнергии, не прибегая к изменению в конструкции и режимах работы электростанций, а энергия России сейчас, в период новой индустриализации, очень нужна. И в-третьих, частично модернизация снижает необходимость в строительстве полностью новых генерирующих установок.

Проходит усовершенствование, в частности, Воткинская ГЭС в Пермском крае. Процесс идёт постепенно, и к моменту его завершения суммарная мощность станции достигнет 1 150 МВт, или примерно на 13 %, чем было до начала работ по модернизации.

Компания «РусГидро», отвечающая за российские гидроэлектростанции, отметила, что за 12 лет действия программы комплекской модернизации в общей сложности мощность российских ГЭС выросла на 624 мегаватта.

#россия #энергетика #гидроэнергетика
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