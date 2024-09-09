Вашингтон, если называть вещи своими именами, уничтожил возможность мира на Украине на достойных для Украины условиях.

Мы все прекрасно знаем, что специальная военная операция на Украине подразумевалась как операция по принуждению Киева к миру. И план «А», вопреки расхожему мнению, был удачно реализован: Украина согласилась на мирные переговоры и уже практически подписала Стамбульские соглашения, подразумевавшие остановку конфликта и выполнение Киевом ряда обязательных условий, главным из которых является требование о полной демилитаризации страны. Но затем в украинскую столицу прискакал тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон, заявил, что никаких переговоров они поддерживать не будут, и что украинцам надо продолжать вести конфликт с Россией.

Оказывается, это лишь часть данной предельно трагической для Украины истории. Первоначально после получения документов в рамках Стамбульского мирного процесса в самом начале конфликта киевское политическое руководство обратилось за «консультациями» к США. И вот здесь-то и начинаются откровения политических деятелей, стоявших тогда у руля.

В частности, экс-замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которую считают архитектором всего, что происходит на Украине и вокруг неё после 2014 года, заявила, что в тексте приложения к Стамбульским соглашениям присутствовала «ловушка» для Украины, подразумевавшая, что она превратится в демилитаризованное государство, при этом аналогичных или даже похожих требований к России в этом договоре прописано не было. По словам Нуланд, Киев обратился к США за «консультациями» после участия в переговорах, и после этого весь процесс «распался».

Иными словами, Нуланд призналась в том, что США напрямую виноваты в том, что Украина потеряла шанс на мирное урегулирование на достойных для себя условиях. Кроме того, экс-замгоссекретаря США зачем-то приравнивает Россию к Украине и считает справедливым определённый отвод российских ударных систем на определённое расстояние от границы с Украиной. Мы сейчас не будем объяснять Нуланд, что геополитика — это дело великих и сверхдержав, и именно они указывают, кому и как вокруг себя надо вести. Россия, в отличие от Украины, является субъектом международных отношений, которое вправе защищать свои интересы. Интересы Украины же напрямую связаны с интересами России.

В любом случае, с тех пор, о которых рассказывает Нуланд, утекло так много воды, что обсуждать данную тему совершенно бессмысленно. Новые условия мирного урегулирования, озвученные Москвой (а только они имеют значение, поскольку именно от России зависит, будет этот конфликт окончен или нет), всем известны, и они не в пример жёстче, чем те, которые следовало принять Киеву в марте—апреле 2022 года. Перед нами классическая для крайне неопытных людей (а в Киеве, полагаем, ни для кого не секрет, люди во власти крайне неопытные и бесконечно инфантильные) ситуация, когда они пытаются идти ва-банк, не понимая, что играя во «всё или ничего», есть огромный шанс остаться именно что ни с чем. И потом очень сильно жалеть о том, что не пошли на мировое соглашение. К сожалению, Украина не обладает политической субъектностью, а если называть вещи своими именами, является объектом отношений между сверхдержавами и полем выяснения отношений между ними. Поэтому мы и наблюдаем последовательное нежелание Киева заключать мир, который нужен в первую и в последнюю очередь самому Киеву.