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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Приморье запустят производство сельскохозяйственных тракторов
Механизация — это в сельском хозяйстве всё.

В сельском хозяйстве, как и в любой другой современной осмысленной деятельности человека, без механизации никуда. Именно различные машины и механизмы обеспечивают высокую производительность труда, поэтому машин и механизмов должно выпускаться много. А в случае с Россией, которая переживает новую индустриализацию, сельскохозяйственный бум, и всё это — в условиях незаконных западных рестрикций («санкций»), выпускаться их должно просто избыточно много.

Одним «Ростсельмашем» и помощью белорусских друзей покрыть потребности российского сельского хозяйства в тракторах невозможно в принципе, поэтому в Приморье будет организовано новое машиностроительное предприятие. Первоначально на нём будут осуществлять сборочное производство — очевидно, из запчастей и узлов от китайских компаний, — затем перейдут и к постепенной локализации.

Необходимо понимать, что тракторы требуются не только для новых покорителей условной целины, но и для тех, кто её давно уже покорили. Ремонт техники и закупка новых образцов — одна из важных статей расходов сельхозпроизводителей, и если эти расходы не будут умножаться вдвое—втрое вследствие обхода незаконных рестрикций, то, в конечном счёте, польза от этого очевидна.

#россия #промышленность #машиностроение #сельское хозяйство #тракторы
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