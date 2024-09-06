Механизация — это в сельском хозяйстве всё.

В сельском хозяйстве, как и в любой другой современной осмысленной деятельности человека, без механизации никуда. Именно различные машины и механизмы обеспечивают высокую производительность труда, поэтому машин и механизмов должно выпускаться много. А в случае с Россией, которая переживает новую индустриализацию, сельскохозяйственный бум, и всё это — в условиях незаконных западных рестрикций («санкций»), выпускаться их должно просто избыточно много.

Одним «Ростсельмашем» и помощью белорусских друзей покрыть потребности российского сельского хозяйства в тракторах невозможно в принципе, поэтому в Приморье будет организовано новое машиностроительное предприятие. Первоначально на нём будут осуществлять сборочное производство — очевидно, из запчастей и узлов от китайских компаний, — затем перейдут и к постепенной локализации.

Необходимо понимать, что тракторы требуются не только для новых покорителей условной целины, но и для тех, кто её давно уже покорили. Ремонт техники и закупка новых образцов — одна из важных статей расходов сельхозпроизводителей, и если эти расходы не будут умножаться вдвое—втрое вследствие обхода незаконных рестрикций, то, в конечном счёте, польза от этого очевидна.